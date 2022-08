Brighton | si tenta un nuovo colpo | mirino sulla punta del Getafe

Sport Mediaset

Mentre scrivo infatti, il Liverpool impegnato sul campo del Fulhamdi aggiudicarsi la partita. con lo 'united' che alle 15:00 sarà impegnato all' Old Trafford contro ile alle 17:30 ......per Freuler (Valentino Della Casa - Redazione gianlucadimarzio.com) Il Nottingham Forest... Ore 09:42 -: "Nessun accordo per Cucurella" Ancora nessun accordo per Marc Cucurella , esterno ... Premier League: Manchester dai due volti, poker City e tonfo United. Gabriel Jesus trascina l'Arsenal - Sportmediaset Manchester United tenta di inviare la prima vittoria del mandato dell'allenatore Erik ten Hag quando visita Brentford sabato per una partita della Premier ...Nonostante l'incertezza in merito quello di Cristiano Ronaldo stato, Manchester United tenta di iniziare bene la stagione 2022-23 della Premier League inglese ...