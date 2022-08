Brescia, fuori pericolo il bimbo ferito da proiettile (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – È fuori pericolo di vita il bimbo di non ancora due anni, ferito ieri da un colpo d’arma da fuoco a Corte Franca in provincia di Brescia. Il piccolo – a quanto si apprende dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove il bimbo è stato trasportato d’urgenza e operato – sta bene e a breve verrà trasferito dal reparto di rianimazione a uno di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Èdi vita ildi non ancora due anni,ieri da un colpo d’arma da fuoco a Corte Franca in provincia di. Il piccolo – a quanto si apprende dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove ilè stato trasportato d’urgenza e operato – sta bene e a breve verrà trasdal reparto di rianimazione a uno di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

