**Brescia: avvocato guardia giurata, 'è costernato, spera che il bimbo guarisca presto'** (Di mercoledì 17 agosto 2022) Milano, 17 ago. (Adnkronos) - "Il mio assistito ha il pensiero rivolto verso il piccolo, verso il bambino: spera che si rimetta presta e completamente. E' costernato per quello che è successo". Lo afferma all'Adnkronos Simona Camerlengo avvocato della guardia giurata di Corte Franca (Brescia) che la sera di Ferragosto nel fare il tiro al bersaglio contro dei cartelli stradali ha ferito un bambino di quasi due anni, affacciato alla finestra di casa. Il 46enne è indagato a piede libero per lesioni gravissime. Indagate anche le due persone che erano con lui e che a turno avrebbero sparato. Devono rispondere di danneggiamenti, esplosioni pericolose e porto abusivo di armi. "Il mio assistito ha spiegato i fatti", aggiunge il legale. Al momento non è noto se la questione possa avere ripercussioni nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Milano, 17 ago. (Adnkronos) - "Il mio assistito ha il pensiero rivolto verso il piccolo, verso il bambino:che si rimetta presta e completamente. E'per quello che è successo". Lo afferma all'Adnkronos Simona Camerlengodelladi Corte Franca (Brescia) che la sera di Ferragosto nel fare il tiro al bersaglio contro dei cartelli stradali ha ferito un bambino di quasi due anni, affacciato alla finestra di casa. Il 46enne è indagato a piede libero per lesioni gravissime. Indagate anche le due persone che erano con lui e che a turno avrebbero sparato. Devono rispondere di danneggiamenti, esplosioni pericolose e porto abusivo di armi. "Il mio assistito ha spiegato i fatti", aggiunge il legale. Al momento non è noto se la questione possa avere ripercussioni nella ...

