Boxe, per Anthony Joshua è l'ultima chance della carriera contro Usyk? Il britannico è spalle al muro (Di mercoledì 17 agosto 2022) l'ultima chance? Non è ancora dato saperlo, e forse non conosce nemmeno lui la risposta a questa domanda. Anthony Joshua, però, è a un chiaro bivio della propria carriera, a maggior ragione con il fatto che il nativo di Watford, 33 anni in arrivo il 15 ottobre, si trova già nella seconda situazione di tentativo di riconquista dell'iride. Guarda Usyk-Joshua live su DAZN. Attiva ora Lo aveva sorpreso già Andy Ruiz, in una clamorosa notte del 1° giugno 2019 di New York, ed in quel caso era stata ancora l'Arabia Saudita la terra della sua riconquista di quattro cinture iridate. E anche allora era parso che l'americano fosse riuscito a mostrare i punti deboli del britannico, che però si è ripreso alla grande e con una ...

