Botto finale della Fiorentina, a breve l’offerta ufficiale: Italiano gongola (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Fiorentina prepara la proposta per chiudere l’estate di calciomercato con un ultimo arrivo a centrocampo. Mister Italiano attende con interesse. Il presidente Rocco Commisso prepara il portafogli per un altro colpo di calciomercato, probabilmente l’ultimo che la Fiorentina cercherà di realizzare in questa sessione di trasferimenti. Si tratta di Antonin Barak, che andrebbe a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 17 agosto 2022) Laprepara la proposta per chiudere l’estate di calciomercato con un ultimo arrivo a centrocampo. Misterattende con interesse. Il presidente Rocco Commisso prepara il portafogli per un altro colpo di calciomercato, probabilmente l’ultimo che lacercherà di realizzare in questa sessione di trasferimenti. Si tratta di Antonin Barak, che andrebbe a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

SalvoImprevist : @LucaP04943514 Partì col botto, poi calo e ripresa sul finale. 1 - 8.329.000 (30,51%) 2 - 6.886.000 (26,32%) 3 - 7.520.000 (29,47%) - Gazzettino : Europei, finale col botto, altri due ori di Ceccon nei 100 dorso e con la 4x100 mista. Cusinato bronzo - Jack53152579 : La maledizione di Putin sta per regalarci il botto finale: a rischio anche il cancelliere tedesco! La Germania è al… - angelo27928600 : Si preparano gli schieramenti?Per il botto finale? Adnkronos: Ucraina, Pechino: 'Nostre truppe in Russia per manov… - SorareITA : RT @TMit_news: Ultime due settimane ?? di #mercato roventi. Il Napoli prova a cedere Ruiz, spinta per far partire un domino ?? dal quale potr… -