Bonus psicologo, 4.600 le richieste in Liguria: "Problemi ampliati dalla pandemia"

I contributi statali per pagare sedute e terapie. C'è tempo fino al 24 ottobre, ma più del 2,2 per cento dei liguri ha già presentato domanda all'Inps. L'Ordine regionale: "In crescita disturbi alimentari, aggressività fra i ragazzi e Problemi di coppia"

