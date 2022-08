Bonus fino a 400 euro per i nostri amici a 4 zampe | Come ottenerlo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dare una casa ad un animaletto peloso, che sia un gatto o un cane, non è mai stato così bello. Bonus per cani e gatti (foto web)Il Bonus per i nostri amici a 4 zampe Dai 100 ai 200 euro per adottare un cane o un gatto. Ma in alcuni il contributo arriva anche a 400 euro. Dopo il Bonus animali domestici un Comune italiano ha deciso di risolvere il sovraffollamento dei canili e dei gattili sovvenzionando l’adozione degli animali randagi ospiti delle strutture. Parliamo, in particolare, del comune di Castel Mella, un paese di undici mila abitanti situato nel Bresciano, dal quale adesso sperano che l’iniziativa del “buono per la felicità” , così è stata chiamata, possa essere adottata anche in altri Comuni. Per fare richiesta di accesso al ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dare una casa ad un animaletto peloso, che sia un gatto o un cane, non è mai stato così bello.per cani e gatti (foto web)Ilper ia 4Dai 100 ai 200per adottare un cane o un gatto. Ma in alcuni il contributo arriva anche a 400. Dopo ilanimali domestici un Comune italiano ha deciso di risolvere il sovraffollamento dei canili e dei gattili sovvenzionando l’adozione degli animali randagi ospiti delle strutture. Parliamo, in particolare, del comune di Castel Mella, un paese di undici mila abitanti situato nel Bresciano, dal quale adesso sperano che l’iniziativa del “buono per la felicità” , così è stata chiamata, possa essere adottata anche in altri Comuni. Per fare richiesta di accesso al ...

GiovaQuez : Ve li ricordate ancora gli 'eroi' della lotta contro il Covid, gli 'angeli' in camice? Ora si parla solo di bonus a… - forumJuventus : Kostic alla Juve, le cifre: 12 milioni più 3 di bonus, contratto fino al 2026 ?? - GiovaAlbanese : #Kostic alla #Juventus è ufficiale: 12 milioni (in tre esercizi) più 3 di bonus. Al calciatore un contratto fino al 2026. #calciomercato - IT_lex : Sgravi rafforzati, welfare esentasse fino a 600 euro, bonus autonomi: ecco le novità su lavoro e pensioni - TrendOnline : Occhio ai #bonus in scadenza ad #agosto: c'è tempo solo fino al 31 per ottenere il #bonus500€ per comprare tantissi… -