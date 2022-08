LiberoGianelli : @raffaellapaita Lo vorrei vedere il Bonelli farsi luce a lume di candela e spostarsi a dorso di mulo. L'ambientali… - CaldoCarlena : RT @CaldoCarlena: Non vorrei mai essere un militante del PD Toscano: Roberto Speranza, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Benedetto Della… - CaldoCarlena : Non vorrei mai essere un militante del PD Toscano: Roberto Speranza, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e Benedetto… - Codadilupo83 : @CarloCalenda @GuidoCrosetto @stedepi @repubblica @Maumol Con la differenza che Bonelli che ha più voti di te rispe… - GIUSEPPEPES : @labelmondo @CarloCalenda @EnricoLetta Non vorrei essere volgare ma per me è un coniglio... Perché o l'agenda Dragh… -

Agenzia ANSA

"Mi piacerebbe sfidare Carlo Calenda in un confronto sulla politica energetica nel nostro paese.capire come pensa di finanziare il nucleare in Italia". Lo ha detto Angelodi Europa Verde nel corso della conferenza di presentazione della lista Allenza Verdi e Sinistra. "Io non ...Fratoianni,e gli altri potevano aderire, ma non siglare con il Pd un altro patto ... Poiripristinare interamente Impresa 4.0, che aveva portato l'Italia a crescere in termini di ricerca,... Bonelli: "Vorrei sfidare Calenda sul piano energetico" - Italia 'Mi piacerebbe sfidare Carlo Calenda in un confronto sulla politica energetica nel nostro paese. Vorrei capire come pensa di finanziare il ...Infettati 8 milioni di ulivi per il veto dei Verdi che non eliminarono le piante malate Angelo Bonelli (nel tondo) e la federazione dei Verdi da lui guidata, hanno deciso in questa campagna elettorale ...