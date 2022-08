Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti mercoledì 17 agosto

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Ildella Regioneper la giornata di172022, con i nuovi dati Covid-19 aggiornati in base alle rilevazioni delle ultime 24 ore. Nuovo appuntamento giornaliero con l’analisi dei dati relativi a decessi,in quella che è stata la regione più colpita dalla pandemia in Italia. Ecco quindi i numeri dinel dettaglio.si registrano 3.143 nuovi, 11, 2.229 tamponi molecolari, 19 ricoverati in terapia intensiva, 431 ricoverati nei reparti ordinari. SportFace.

SkyTG24 : Covid Campania, bollettino: 3.143 nuovi casi, in calo le intensive - VesuvioLive : Covid Campania, il bollettino del 17 agosto: +3.143 nuovi casi e più morti - PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (17 AGOSTO 2022) Ecco l’aggiornamento?? - PasqualeCacace5 : RT @irpiniatimes1: COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELLA REGIONE CAMPANIA (17 AGOSTO 2022) Ecco l’aggiornamento??… -

Tempo di Lettura: 1 minuto COVID - 19, ILORDINARIO DELLA REGIONEQuesto ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 3.143 di cui: Positivi all'antigenico: 3.039 Positivi al molecolare: 104 Test: 15.784 di cui: ...... 18 in più rispetto all'ultima rilevazione di 4 giorni fa, il 12 agosto, secondo il... Al sesto posto troviamo il Piemonte (25) seguito da(21), Liguria (13), Puglia con 14 casi (+1)...Sono 3143 i positivi del giorno al Covid in Campania su 15784 test effettuati, per un indice di contagio pari al 19,91%, in aumento di oltre tre punti rispetto al dato di ieri che si attestava ...Meteo Napoli, dopo la tregua di Ferragosto, tornano a salire le temperature. Da domani 18 agosto il caldo e l’afa si faranno sentire di nuovo in maniera forte su tutta la Campania. E’ quanto risulta d ...