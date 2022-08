Bollette | i prezzi triplicheranno | dicembre choc Rincari per famiglie e imprese

repubblica : Gas, i prezzi in Europa volano a nuovi massimi: in autunno bollette a rischio stangata [di Luca Pagni] - demagistris : Unione Popolare è l’unica coalizione contro guerre, contro invio armi, contro aumento spese militari, contro sanzio… - giuliogaia : @todorov_denis Questi mentecatti ci parlano di fascismo mentre ì prezzi dei beni di prima necessità sono alle stell… - giuliogaia : @debdeb1973 @AlexBazzaro Prezzi dei beni di prima necessità alle stelle, bollette gas e luce triplicate e questi me… - giuliogaia : @CarloCalenda Prezzi dei beni di prima necessità alle stelle, bollette gas e luce triplicate e questi mentecatti ci… -

A Roncadello, nel Cremonese, un ristoratore ha messo in vetrina la fotocopia della bolletta per giustificare l'aumento dei. "Quando le spese diventano insostenibili" scrive l'uomo su un biglietto a fianco della fotocopia della bolletta. "Mettere una pizza Margherita a 10 euro e passare da ladro - aggiunge - o ...La paura è che idelleentro fine anno possano triplicare. Tra le cause degli aumenti record c'è anche la siccità che ha prosciugato molti fiumi, tra cui anche il Reno, rendendo impossibile la ...Una pizzeria di Cremona ha deciso di esporre la bolletta della luce da 4mila euro per giustificare la sua pizza Margherita da 10 euro: o passo per ladro o chiudo.A Roncadello, nel Cremonese, un ristoratore ha messo in vetrina la bolletta dell'energia per giustificare l'aumento dei prezzi. "Quando le spese diventano insostenibili" scrive l'uomo su un biglietto ...