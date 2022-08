Bolletta dell’energia elettrica di 1 milione di euro, Franzese: “Politica litiga per poltrone e lascia soli gli imprenditori” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBuccino – Ammonta a 978mila euro, la Bolletta dell’energia elettrica dell’Eni gas e luce, che l’imprenditore e amministratore delegato dell’azienda conserviera Icab spa, marchio “La Fiammante” di Buccino, Francesco Franzese dovrà pagare. Circa un milione di euro di sole spese di luce e gas relative al mese di luglio 2022, a fronte di circa 120mila euro per il solo mese di luglio dello scorso anno 2021. Una Bolletta che pesa come una spada di Damocle sui costi dell’azienda che, tra materie prime, manodopera, ecc. vede i costi lievitare a dismisura. Una cifra, quella in Bolletta, che fa indignare l’amministratore di Icab tanto che nelle scorse ore ha pubblicato sui social la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBuccino – Ammonta a 978mila, ladell’Eni gas e luce, che l’imprenditore e amministratore delegato dell’azienda conserviera Icab spa, marchio “La Fiammante” di Buccino, Francescodovrà pagare. Circa undidi sole spese di luce e gas relative al mese di luglio 2022, a fronte di circa 120milaper il solo mese di luglio dello scorso anno 2021. Unache pesa come una spada di Damocle sui costi dell’azienda che, tra materie prime, manodopera, ecc. vede i costi lievitare a dismisura. Una cifra, quella in, che fa indignare l’amministratore di Icab tanto che nelle scorse ore ha pubblicato sui social la ...

