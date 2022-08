Boccia Pd | ' Berlusconi cerca di auto - assolversi e tenta sempre di riscrivere la storia'

AgenziaASI : Elezioni: Boccia, Berlusconi nega ogni giorno la realtà. Votò contro PNRR e non ha votato fiducia Draghi… - PoliticaNewsNow : Boccia: “Berlusconi nega la realtà. Votò contro Pnrr e non ha votato fiducia Draghi” - globalistIT : - BruscaNino : @fattoquotidiano #Credo che sia un'altra cavolata di #Salvini echi se poi la #meloni che ha votato la #fornero gli… - GIANELL77986813 : @GIANELL94868654 @RaiNews @paolopetrecca1 @Bergaminus @Danton70 @AleBaracchini @lauracerve @RaffaCappuccio… -

Agenzia Stampa Italia

La stessa dove Silviodieci anni prima, sfidando una lombosciatalgia, aveva arringato in ... Tanto che di diciotto membri della segreteria solo due - Francescoe Beppe Provenzano - ......tenuta nascosta dal momento che la De Girolamo era schierata a destra ea sinistra. Quando si seppe la verità la notizia fece un po' scandalo, ma poi Nunzia ebbe la benedizione die ... Elezioni: Boccia, Berlusconi nega ogni giorno la realtà. Votò contro PNRR e non ha votato fiducia Draghi L’ex presidente della Camera boccia la campagna dei partiti: "Non si fa politica dando del comunista o del fascista all’avversario Il presidenzialismo in Italia Troppo complesso e non dà garanzie" ...Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale replica al padrone di Forza Italia.