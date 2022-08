BMW - Al via i test di una sportiva elettrica (Di mercoledì 17 agosto 2022) Entro la fine del 2022, nell'anno dei 50 anni del suo reparto sportivo, la BMW presenterà la XM, prima M elettrificata e primo progetto nato dal foglio bianco dai tempi della M1. Sembrava non potessero esserci altre sorprese, in un periodo così denso di novità. Eppure la Casa tedesca ha appena confermato che la divisione M ha avviato i test per una sportiva totalmente elettrica. Oggi le M Performance elettriche, domani la M "pura". Nei listini del marchio di Monaco sono già presenti la iX M60 da 619 CV e la i4 M50 da 544 CV, mentre la i7 M70 da 660 CV seguirà nel 2023: queste vetture abbinano la propulsione elettrica a un allestimento che riprende la filosofia dei modelli M Performance endotermici, che si posizionano su un gradino inferiore rispetto alle M vere e proprie. Ora, invece, abbiamo la conferma dell'arrivo di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 17 agosto 2022) Entro la fine del 2022, nell'anno dei 50 anni del suo reparto sportivo, la BMW presenterà la XM, prima M elettrificata e primo progetto nato dal foglio bianco dai tempi della M1. Sembrava non potessero esserci altre sorprese, in un periodo così denso di novità. Eppure la Casa tedesca ha appena confermato che la divisione M ha avviato iper unatotalmente. Oggi le M Performance elettriche, domani la M "pura". Nei listini del marchio di Monaco sono già presenti la iX M60 da 619 CV e la i4 M50 da 544 CV, mentre la i7 M70 da 660 CV seguirà nel 2023: queste vetture abbinano la propulsionea un allestimento che riprende la filosofia dei modelli M Performance endotermici, che si posizionano su un gradino inferiore rispetto alle M vere e proprie. Ora, invece, abbiamo la conferma dell'arrivo di ...

