Bianca Balti mamma per la terza volta: "Ho iniziato le iniezioni.." (Di mercoledì 17 agosto 2022) Bianca Balti ha deciso di diventare madre per la terza volta. Non è importante che ci sia un uomo nel quadretto. La supermodella è in grado di andare avanti anche da sola e non manca di farlo sapere al pubblico che la segue sui social. Chi è appassionato di moda conosce già Bianca Balti. Si tratta di una delle modelle italiane più famose e seguite del mondo. Dopo aver conseguito il diploma, la modella lodigiana si è trasferita a Milano dove i primi impieghi sono stati per stilisti del calibro di Dolce & Gabbana, Armani, Missoni. La Balti ha ottenuto grandi risultati dalla sua carriera. Basti pensare che è una delle poche ad aver sfilato per Victoria's Secret. Le ultime news sulla sua vita lavorativa non possono prescindere dal trasferimento della modella a Los ...

