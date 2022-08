Bernardo Silva-Barcellona, salta tutto? C’entra Guardiola! (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il sogno che si infrange. Sembrava un contratto già sovrascritto, un colpo già annunciato, ma purtroppo la realtà sembra voler dire un’altra cosa. La trattativa che doveva portare Bernardo Silva a vestire la maglia del Barcellona è pronta a finire nel dimenticatoio. I blaugrana, che hanno corteggiato il giocatore di proprietà del Manchester City anche nello scorso anno, sembrano destinati a non vedere l’asso portoghese giocare nella Liga. A questo punto, il classe 1994, sarà di nuovo a disposizione della banda capitanata da Pep Guardiola. A calmare gli scetticismi intorno alla notizia del tramonto della trattativa ci ha pensato The Athletic, che ha elencato una serie di motivi per cui la trattativa è destinata a sfumare. Bernardo Silva Manchester City Primo tra tutti, le ormai note ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il sogno che si infrange. Sembrava un contratto già sovrascritto, un colpo già annunciato, ma purtroppo la realtà sembra voler dire un’altra cosa. La trattativa che doveva portarea vestire la maglia delè pronta a finire nel dimenticatoio. I blaugrana, che hanno corteggiato il giocatore di proprietà del Manchester City anche nello scorso anno, sembrano destinati a non vedere l’asso portoghese giocare nella Liga. A questo punto, il classe 1994, sarà di nuovo a disposizione della banda capitanata da Pep Guardiola. A calmare gli scetticismi intorno alla notizia del tramonto della trattativa ci ha pensato The Athletic, che ha elencato una serie di motivi per cui la trattativa è destinata a sfumare.Manchester City Primo tra tutti, le ormai note ...

