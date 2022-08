Berlusconi vuole riformare la giustizia: "Sentenze assoluzione siano inappellabili" (Di mercoledì 17 agosto 2022) "Quando governeremo noi le Sentenze di assoluzione di primo e di secondo grado non saranno assolutamente appellabili. Un cittadino, una volta riconosciuto innocente, ha diritto di non essere perseguitato per sempre. Anche perché perseguitare gli... Leggi su today (Di mercoledì 17 agosto 2022) "Quando governeremo noi ledidi primo e di secondo grado non saranno assolutamente appellabili. Un cittadino, una volta riconosciuto innocente, ha diritto di non essere perseguitato per sempre. Anche perché perseguitare gli...

demagistris : Berlusconi ritorna ossessivamente sulla giustizia per renderla meno autonoma e Meloni vuole abolire il reddito di c… - pfmajorino : Berlusconi vuole mandare via il Presidente #Mattarella . Questo dimostra la reale posta in gioco. E il perché vanno fermati - gualtierieurope : Inaccettabile attacco di #Berlusconi al Presidente #Mattarella. Questa destra vuole sfasciare la Costituzione con u… - cuba98w : RT @demagistris: Berlusconi ritorna ossessivamente sulla giustizia per renderla meno autonoma e Meloni vuole abolire il reddito di cittadin… - Ras_Jahomo : RT @demagistris: Berlusconi ritorna ossessivamente sulla giustizia per renderla meno autonoma e Meloni vuole abolire il reddito di cittadin… -