Berlusconi: sentenze di assoluzione siano non appellabili (Di mercoledì 17 agosto 2022) La replica dell'Anm: Consulta ha già bocciato inappellabilità assoluzione. La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: reddito cittadinanza fallimento totale. Intanto alle parlamentarie M5s (record con 50mila votanti) via libera con l'86,5% al "listino" proposto dal presidente M5S Giuseppe Conte, contenente 15 nomi da inserire in via prioritaria in uno o più collegi plurinominali come candidati alle elezioni del prossimo 25 settembre.

