Berlusconi: "Sentenze di assoluzione siano inappellabili". Siete d'accordo? (Di mercoledì 17 agosto 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

berlusconi : Oggi cominciamo a parlare di giustizia. In Italia, ogni anno migliaia di persone vengono arrestate e processate pur… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il presidente dell'Anm replica alla proposta di Berlusconi sull'inappellabilità delle sentenze di a… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi: 'Quando governeremo noi, le sentenze di assoluzione, di primo o di secondo grado, non saranno appellabili' #ANSA - Tremar61 : RT @GianricoCarof: Berlusconi dice: “sentenze di assoluzione siano inappellabili”. Non è scandaloso. Bisogna precisare però che nei sistem… - matchpoint55 : RT @GianricoCarof: Berlusconi dice: “sentenze di assoluzione siano inappellabili”. Non è scandaloso. Bisogna precisare però che nei sistem… -