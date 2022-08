Berlusconi “Non siano appellabili le sentenze assoluzione I e II grado”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In Italia migliaia di persone ogni anno vengono arrestate e processate pur essendo innocenti. Il processo è già una pena, che colpisce l'imputato, ma anche la sua famiglia, i suoi amici, il suo lavoro. Per questo non deve trascinarsi all'infinito, in appelli e controappelli. Quando governeremo noi, ledi, di primo o di secondo, non saranno. Un cittadino – una volta riconosciuto innocente – ha diritto di non essere perseguitato per sempre. Anche perchè perseguitare gli innocenti significa lasciare i veri colpevoli in libertà”. Lo dice il leader di Forza Italia Silvionel video postato sui suoi social per presentare la “pillola del giorno” sul programma elettorale di Forza Italia.“Se sei d'accordo – aggiunge – se anche tu pensi che la ...