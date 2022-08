Berlusconi: “Le assoluzioni siano inappellabili”. Scatta la protesta del sindacato dei magistrati (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nella pillola quotidiana il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, torna sui temi della giustizia e promette assoluzioni inappellabili: “Con noi al governo le sentenze di assoluzione, di I e II grado, non saranno più appellabili”. “In Italia – dice Berlusconi – ogni anno migliaia di persone vengono arrestate e processate pur essendo innocenti. Il processo è già una pena, che colpisce l’imputato, ma anche la sua famiglia, i suoi amici, il suo lavoro. Per questo non deve trascinarsi all’infinito, in appelli e controappelli. Quando governeremo noi, le sentenze di assoluzione, di primo o di secondo grado, non saranno appellabili. Un cittadino – una volta riconosciuto innocente – ha diritto di non essere perseguitato per sempre. Anche perché perseguitare gli innocenti significa lasciare i veri colpevoli in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 agosto 2022) Nella pillola quotidiana il leader di Forza Italia, Silvio, torna sui temi della giustizia e promette: “Con noi al governo le sentenze di assoluzione, di I e II grado, non saranno più appellabili”. “In Italia – dice– ogni anno migliaia di persone vengono arrestate e processate pur essendo innocenti. Il processo è già una pena, che colpisce l’imputato, ma anche la sua famiglia, i suoi amici, il suo lavoro. Per questo non deve trascinarsi all’infinito, in appelli e controappelli. Quando governeremo noi, le sentenze di assoluzione, di primo o di secondo grado, non saranno appellabili. Un cittadino – una volta riconosciuto innocente – ha diritto di non essere perseguitato per sempre. Anche perché perseguitare gli innocenti significa lasciare i veri colpevoli in ...

