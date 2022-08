Berlusconi: “Con noi al governo sentenze assoluzione non appellabili” (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “In Italia, ogni anno migliaia di persone vengono arrestate e processate pur essendo innocenti. Il processo è già una pena, che colpisce l’imputato, ma anche la sua famiglia, i suoi amici, il suo lavoro. Per questo non deve trascinarsi all’infinito, in appelli e controappelli. Quando governeremo noi, le sentenze di assoluzione, di primo o di secondo grado, non saranno appellabili”. Lo ha detto il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, nella sua ‘pillola elettorale’. “Un cittadino – una volta riconosciuto innocente – ha diritto di non essere perseguitato per sempre. Anche perché perseguitare gli innocenti significa lasciare i veri colpevoli in libertà. Se sei d’accordo, se anche tu pensi che la presunzione di innocenza sia alla base della nostra civiltà giuridica, il 25 settembre devi andare a votare e ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – “In Italia, ogni anno migliaia di persone vengono arrestate e processate pur essendo innocenti. Il processo è già una pena, che colpisce l’imputato, ma anche la sua famiglia, i suoi amici, il suo lavoro. Per questo non deve trascinarsi all’infinito, in appelli e controappelli. Quando governeremo noi, ledi, di primo o di secondo grado, non saranno”. Lo ha detto il presidente di Fi, Silvio, nella sua ‘pillola elettorale’. “Un cittadino – una volta riconosciuto innocente – ha diritto di non essere perseguitato per sempre. Anche perché perseguitare gli innocenti significa lasciare i veri colpevoli in libertà. Se sei d’accordo, se anche tu pensi che la presunzione di innocenza sia alla base della nostra civiltà giuridica, il 25 settembre devi andare a votare e ...

CarloCalenda : Riguardo alle polemiche dei giorni scorsi. Noi non abbiamo alcun problema anche a fare il confronto TV con tutti i… - berlusconi : Siamo pro-Europa, pro-Occidente, pro-Nato, con la democrazia liberale come unico punto di riferimento. Non parteci… - berlusconi : Nessuno dei partiti che compongono il centrodestra è estremista. La nostra coalizione non ha nulla a che fare con i… - Petiella : RT @CarloCalenda: Riguardo alle polemiche dei giorni scorsi. Noi non abbiamo alcun problema anche a fare il confronto TV con tutti i rappre… - Leilapalermo : RT @CarloCalenda: Riguardo alle polemiche dei giorni scorsi. Noi non abbiamo alcun problema anche a fare il confronto TV con tutti i rappre… -