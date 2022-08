Berardi -Sassuolo, ora ci siamo! I dettagli del rinnovo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Sassuolo e Domenico Berardi hanno raggiunto l’accordo e sono pronti a firmare il rinnovo del contratto che legherà il giocatore ai neroverdi fino al 2027. Il ventottenne è da ormai dieci anni un giocatore del Sassuolo, squadra che lo ha lanciato e con cui ha esordito nella massima serie nel lontano 2013. Nonostante l’attaccante della Nazionale sia stato accostato a diverse società, l’accordo per il rinnovo del contratto era già sul tavolo, con la società che non ha mancato di evidenziare la profonda stima nei confronti del calciatore calabrese. Berardi rinnovo Sassuolo È stato lo stesso Giovanni Carnevali a chiarire la situazione ai microfoni di Sky Sport qualche giorno fa. L’ad del Sassuolo ha detto ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ile Domenicohanno raggiunto l’accordo e sono pronti a firmare ildel contratto che legherà il giocatore ai neroverdi fino al 2027. Il ventottenne è da ormai dieci anni un giocatore del, squadra che lo ha lanciato e con cui ha esordito nella massima serie nel lontano 2013. Nonostante l’attaccante della Nazionale sia stato accostato a diverse società, l’accordo per ildel contratto era già sul tavolo, con la società che non ha mancato di evidenziare la profonda stima nei confronti del calciatore calabrese.È stato lo stesso Giovanni Carnevali a chiarire la situazione ai microfoni di Sky Sport qualche giorno fa. L’ad delha detto ...

