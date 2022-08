Benedetta Pilato vicecampionessa d’Europa nei 50 rana (con la cuffia di Miressi) Nuoto, rassegna in corso a Roma: per la tarantina altra medaglia continentale dopo il successo nei 100 (Di mercoledì 17 agosto 2022) dopo avere vinto i 100, Benedetta Pilato ha conquistato il secondo posto nei 50 rana femminile (indossando, curiosamente, la cuffia di Lorenzo Miressi). Melyutite ha vinto la finale di Roma. La 17enne campionessa di Nuoto di Taranto è anche detentrice del titolo mondiale conquistato a Budapest a giugno. (immagine: tratta da trasmissione tv Rai) L'articolo Benedetta Pilato vicecampionessa d’Europa nei 50 rana (con la cuffia di Miressi) <small class="subtitle">Nuoto, rassegna in corso a Roma: per la tarantina altra ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 17 agosto 2022)avere vinto i 100,ha conquistato il secondo posto nei 50femminile (indossando, curiosamente, ladi Lorenzo). Melyutite ha vinto la finale di. La 17enne campionessa didi Taranto è anche detentrice del titolo mondiale conquistato a Budapest a giugno. (immagine: tratta da trasmissione tv Rai) L'articolonei 50(con ladi) in: per la...

Eurosport_IT : PILATO D'ARGENTOOOOOO ?????? Benedetta conquista un'ottima medaglia nei 50 rana ?????? #LENRoma2022 | #Roma2022 | #Nuoto - ItaliaTeam_it : ALEEEEE BENNY! ?? 50 rana d’argento per Benedetta Pilato agli Europei di #Roma2022! #ItaliaTeam | @FINOfficial_ - Coninews : Benedetta Pilato ARGENTO nei 50 rana! ?? Un'altra medaglia a #Roma2022 per la ranista #ItaliaTeam! @FINOfficial_ - elimir73 : RT @Coninews: Benedetta Pilato ARGENTO nei 50 rana! ?? Un'altra medaglia a #Roma2022 per la ranista #ItaliaTeam! @FINOfficial_ https://t.c… - Iightsfading : RT @Eurosport_IT: PILATO D'ARGENTOOOOOO ?????? Benedetta conquista un'ottima medaglia nei 50 rana ?????? #LENRoma2022 | #Roma2022 | #Nuoto https… -