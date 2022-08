Belen senza veli, si vede tutto: la "posa sexy dei 4 chili" | Guarda (Di mercoledì 17 agosto 2022) Belen Rodriguez dà una lezione a tutti. Con semplicità ha mostrato il suo corpo sui social con una didascalia particolare: "Nel frattempo ho presi 4 chili. Pure di felicità". Insomma prendere qualche chilo in vacanza non è certo la fine del mondo e Belen manda un messaggio chiaro a tutte le sue "colleghe" ossessionate dal peso forma. Insomma Belen si è lasciata andare ai piaceri della tavola senza nascondersi e soprattutto con quel modo di fare che l'ha sempre contraddistinta: l'essere vera. Questa volta sui social non c'è alcuna esaltazione delle proprie forme, ma solo la semplicità di chi riconosce i valori dell'estate: lo stare bene in compagnia e la buona cucina a tavola. Per Belen questi sono mesi di pace e serenità, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022)Rodriguez dà una lezione a tutti. Con semplicità ha mostrato il suo corpo sui social con una didascalia particolare: "Nel frattempo ho presi 4. Pure di felicità". Insomma prendere qualche chilo in vacanza non è certo la fine del mondo emanda un messaggio chiaro a tutte le sue "colleghe" ossessionate dal peso forma. Insommasi è lasciata andare ai piaceri della tavolanascondersi e sopratcon quel modo di fare che l'ha sempre contraddistinta: l'essere vera. Questa volta sui social non c'è alcuna esaltazione delle proprie forme, ma solo la semplicità di chi riconosce i valori dell'estate: lo stare bene in compagnia e la buona cucina a tavola. Perquesti sono mesi di pace e serenità, ...

