Beach volley, Europei 2022: Nicolai-Cottafava ok: battuti in 2 set van de Velde-van Werkhoven (Di mercoledì 17 agosto 2022) Due su due. Nella terza giornata dei Campionati Europei di Beach volley, in corso di svolgimento a Monaco, la coppia azzurra composta da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava hanno battuto 2-0 (21-15, 21-18) gli olandesi Steven van de Velde e Mart van Werkhoven in poco più di mezz'ora di gioco. L'avvio del match è equilibrato, con gli azzurri che prendono subito il comando senza mai lasciarlo. Ma rompono gli indugi solo sul 14-12. Gli olandesi a quel punto trovano solo tre punti, fino al 21-15 di Nicolai e Cottafava. Gli olandesi nel secondo set trovano anche il +3 in avvio. Ma la reazione degli azzurri è puntuale fino al 21-18. Dopo l'esordio vincente contro i cechi Sepka e Semerad, c'è la seconda vittoria e il primato nella Pool C.

