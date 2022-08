Bari, caldo crescente: ieri bollino verde, oggi giallo e domani arancione Ministero della Salute, bollettino ondate di calore (Di mercoledì 17 agosto 2022) Dal bollettino del Ministero della Salute in tema di ondate di calore: Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3 Citta’ 16/08/2022 17/08/2022 18/08/2022 .ANCONA .Bari .BOLOGNA .BOLZANO .BRESCIA .CAGLIARI .CAMPOBASSO .CATANIA .CIVITAVECCHIA .FIRENZE .FROSINONE .GENOVA .LATINA .MESSINA .MILANO .NAPOLI .PALERMO .PERUGIA .PESCARA .REGGIO CALABRIA .RIETI .ROMA .TORINO .TRIESTE .VENEZIA .VERONA .VITERBO * Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 17 agosto 2022) Daldelin tema didi: Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3 Citta’ 16/08/2022 17/08/2022 18/08/2022 .ANCONA ..BOLOGNA .BOLZANO .BRESCIA .CAGLIARI .CAMPOBASSO .CATANIA .CIVITAVECCHIA .FIRENZE .FROSINONE .GENOVA .LATINA .MESSINA .MILANO .NAPOLI .PALERMO .PERUGIA .PESCARA .REGGIO CALABRIA .RIETI .ROMA .TORINO .TRIESTE .VENEZIA .VERONA .VITERBO * Per Bologna consultare ilemesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/...

buioaccecante_ : @giaaalo Mi devi credere amo stamattina ero a Bari e il caldo era allucinante non so come faccia ?? - nicola36521752 : @LAELY7121 Buonasera finalmente si respira un po' almeno qui a Bari non c'è più il caldo di qualche tempo fa... Ma… - RosannaBianch20 : @CaraStella15 @misslisebet1 @merylulu_ Ah davvero non sapevo neanche fosse a Bari comunque qui fa caldo - Domenico1oo777 : RT @misslisebet1: Lulu sembrerebbe essere a Bari ???? #fairylu Lulu ma non hai caldo? ???? - merylulu_ : RT @misslisebet1: Lulu sembrerebbe essere a Bari ???? #fairylu Lulu ma non hai caldo? ???? -