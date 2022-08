Barcellona, Van Basten: «Cruyff si vergognerebbe» (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le parole di Marco Van Basten sul caso De Jong al Barcellona: «Cruyff si vergognerebbe se vedesse come si comporta il Barcellona oggi» Marco Van Basten, ospite della trasmissione Rondo su Ziggo Sport, attacca molto duramente il Barcellona per la gestione di Frenkie De Jong. Di seguito le sue parole. «Cruyff si vergognerebbe se vedesse come si comporta il Barcellona oggi nei confronti di Frenkie. Credo che oggi il comportamento del Barcellona sia decisamente inferiore ai propri standard». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le parole di Marco Vansul caso De Jong al: «sise vedesse come si comporta iloggi» Marco Van, ospite della trasmissione Rondo su Ziggo Sport, attacca molto duramente ilper la gestione di Frenkie De Jong. Di seguito le sue parole. «sise vedesse come si comporta iloggi nei confronti di Frenkie. Credo che oggi il comportamento delsia decisamente inferiore ai propri standard». L'articolo proviene da Calcio News 24.

