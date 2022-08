Barbara D'Urso insultata, la FOTO scatena tutti: "Sei ridicola.." (Di mercoledì 17 agosto 2022) Barbara d'Urso torna a far indignare il popolo del web. Non vanno proprio giù gli scatti che la conduttrice Mediaset condivide sui propri canali social. Instagram è pieno di FOTOgrafie che destano commenti arrabbiati da parte di un pubblico che non vuole più essere preso in giro. Maria Carmela d'Urso, in arte più semplicemente Barbara d'Urso, è per molti italiani la compagnia indiscussa del pomeriggio. Il suo caffeuccio e le rubriche che conduce durante i lunghi pomeriggi invernali sono l'appuntamento imprescindibile per la grande fetta di pubblico che ormai è appassionata del suo modo di portare avanti le trasmissioni. Infatti, la d'Urso è conduttrice di diversi programmi. Pomeriggio 5, Grande Fratello, Non è la d'Urso, La pupa e il secchione senza ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 17 agosto 2022)d'torna a far indignare il popolo del web. Non vanno proprio giù gli scatti che la conduttrice Mediaset condivide sui propri canali social. Instagram è pieno digrafie che destano commenti arrabbiati da parte di un pubblico che non vuole più essere preso in giro. Maria Carmela d', in arte più semplicemented', è per molti italiani la compagnia indiscussa del pomeriggio. Il suo caffeuccio e le rubriche che conduce durante i lunghi pomeriggi invernali sono l'appuntamento imprescindibile per la grande fetta di pubblico che ormai è appassionata del suo modo di portare avanti le trasmissioni. Infatti, la d'è conduttrice di diversi programmi. Pomeriggio 5, Grande Fratello, Non è la d', La pupa e il secchione senza ...

