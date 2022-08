Bambino ferito dal proiettile a Cortefranca è fuori pericolo, guardia giurata indagata per lesioni (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Bambino di due anni colpito da un proiettile vagante nella serata di Ferragosto a Cortefranca, nel Bresciano è fuori pericolo. Lo hanno dichiarato i medici dell'ospedale Papa... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ildi due anni colpito da unvagante nella serata di Ferragosto a, nel Bresciano è. Lo hanno dichiarato i medici dell'ospedale Papa...

