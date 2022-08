(Di mercoledì 17 agosto 2022) (Adnkronos) – Laera già iniziata ieri, dopo l’annuncio del Partito democratico della candidatura di Andreanella circoscrizione Europa, pesantemente criticata in particolare dal centro destra. “Il viro-star oggi dice: ‘sono iscritto al PD da sei anni’, fino a ieri era un virologo, uno scienziato, un super tecnico al di sopra delle parti. Fra lui e Speranza, adesso si capiscono tante cose…”, scriveva Matteo. Oggi la dura replica del virologo, che a Radio Capital attacca: “? Se fossimo stati nelle sue mani ora ci sarebbero 300mila vittime di Covid al posto di 140mila”. Tante le reazioni dei leghisti. “Nessuna lezione di morale dache, mentre le Regioni a guida Lega erano in prima linea a combattere una battaglia inaspettata e senza precedenti contro un virus ...

Il leader dem: "A destra prevale la cultura NoVax" Laera già iniziata ieri, dopo l'annuncio del Partito democratico della candidatura di Andreanella circoscrizione Europa, ...Non ne risentirà la trasmissione di tutta questaDi certo non ne risentirà il pluralismo. ... alcuni muniti di agenti, ospiti ovunque I medici che sono venuti da noi, Bassetti,e ... Bagarre su Crisanti: Letta lo difende, Salvini e Renzi al contrattacco “Se fossimo stati nelle mani di Salvini ci sarebbero 300mila vittime di Covid al posto di 140mila”. Le parole del microbiologo Andrea Crisanti, candidato capolista in Europa con il Pd, accendono lo sc ...Dalla Lega a Italia Viva, tante le reazioni alla candidatura. Il leader dem: 'A destra prevale la cultura NoVax' ...