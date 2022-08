Avete mai visto la casa per le vacanze di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo? È un paradiso terrestre (Di mercoledì 17 agosto 2022) La conduttrice di Canale 5, Maria de Filippi e il marito Maurizio Costanzo, sono soliti trascorrere le loro vacanze in una villa al mare immersa nel verde: non tutti sanno che si trova in Toscana e si tratta di un vero e proprio angolo di paradiso. Maria De Filippi e Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo e Maria de Filippi sono una delle coppie più famose e longeve del panorama televisivo e forse preservano il loro rapporto anche grazia al fatto che raramente si mostrano ai flash della stampa e del gossip e presenziano alle serate di gala.I due amati conduttori vivono a Roma, dove lavorano a Mediaset e non di rado tornano a Milano; tuttavia, sono ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 17 agosto 2022) La conduttrice di Canale 5,dee il marito, sono soliti trascorrere le loroin una villa al mare immersa nel verde: non tutti sanno che si trova in Toscana e si tratta di un vero e proprio angolo diDedesono una delle coppie più famose e longeve del panorama televisivo e forse preservano il loro rapporto anche grazia al fatto che raramente si mostrano ai flash della stampa e del gossip e presenziano alle serate di gala.I due amati conduttori vivono a Roma, dove lavorano a Mediaset e non di rado tornano a Milano; tuttavia, sono ...

fanpage : 'Penso innanzitutto che le persone che amiamo non dovrebbero mai lasciarci, però accade e quindi vorrei partire dal… - CarloCalenda : No, non lo siete più. Avete mandato a casa Draghi e vi siete uniti alla destra antieuropea. Lei e il suo sodale Sal… - Giorgiolaporta : @sbonaccini Ecco il video di #Berlusconi che minaccia #Mattarella. Ah no scusi questo e #DiMaio, candidato di… - CircuDanilo : RT @Ale_ToddeM5S: Oltre 50mila persone hanno partecipato alle parlamentarie del @Mov5Stelle, numero più alto mai registrato. Grazie per la… - ziacarlacar : Tutti quelli di sinistra che vengono da voi fanno comizi. Avete eretto un palco? È mai possibile che non rispondano… -