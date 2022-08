Autunno 2022: quando partono i programmi tv – Calendario (Di mercoledì 17 agosto 2022) Gerry Scotti - Caduta Libera DavideMaggio.it ha stilato anche quest’anno il Calendario delle partenze che inaugurano la nuova stagione televisiva. I palinsesti dell’Autunno 2022 sono definiti: è ora di andare in onda. Ma quando? Ecco sera per sera e giorno per giorno le date di tutti i debutti, salvo variazioni di cui vi terremo aggiornati. Partenza programmi Autunno 2022: prima serata Il Calendario delle partenze in prima serata: Lunedì 22 agosto House of the Dragon – Sky Atlantic Giovedì 25 agosto Dritto e Rovescio – Rete 4 Lunedì 29 agosto Presadiretta – Rai 3 Quarta Repubblica – Rete 4 Martedì 30 agosto #Cartabianca – Rai 3 Fuori dal Coro – Rete 4 Venerdì 2 settembre Bake Off Italia, Dolci in Forno – Real Time Sabato 3 settembre Indovina chi ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 17 agosto 2022) Gerry Scotti - Caduta Libera DavideMaggio.it ha stilato anche quest’anno ildelle partenze che inaugurano la nuova stagione televisiva. I palinsesti dell’sono definiti: è ora di andare in onda. Ma? Ecco sera per sera e giorno per giorno le date di tutti i debutti, salvo variazioni di cui vi terremo aggiornati. Partenza: prima serata Ildelle partenze in prima serata: Lunedì 22 agosto House of the Dragon – Sky Atlantic Giovedì 25 agosto Dritto e Rovescio – Rete 4 Lunedì 29 agosto Presadiretta – Rai 3 Quarta Repubblica – Rete 4 Martedì 30 agosto #Cartabianca – Rai 3 Fuori dal Coro – Rete 4 Venerdì 2 settembre Bake Off Italia, Dolci in Forno – Real Time Sabato 3 settembre Indovina chi ...

