Attenzione alle “flebo facili” per il recupero negli sport di squadra, la denuncia dei medici: “Sono rischiose per la salute” (Di mercoledì 17 agosto 2022) negli sportivi sta diventando sempre più frequente l’uso di preparati somministrati endovena per favorire il recupero dopo le prestazioni agonistiche. Secondo un gruppo di medici affiliati a diverse istituzioni universitarie e sportive, intervenuti sul British Journal of sports medicine, la pratica non ha prove concrete di efficacia e sicurezza. Inoltre, aumenta la medicalizzazione dell’attività sportiva. “Interagiamo regolarmente con i giocatori professionisti di sport di squadra nelle leghe europee e americane e le loro squadre di supporto multidisciplinari e siamo a conoscenza del fatto che i giocatori ricevono regolarmente prodotti per la nutrizione endovenosa“, denunciano gli autori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022)ivi sta diventando sempre più frequente l’uso di preparati somministrati endovena per favorire ildopo le prestazioni agonistiche. Secondo un gruppo diaffiliati a diverse istituzioni universitarie eive, intervenuti sul British Journal ofne, la pratica non ha prove concrete di efficacia e sicurezza. Inoltre, aumenta la medicalizzazione dell’attivitàiva. “Interagiamo regolarmente con i giocatori professionisti didinelle leghe europee e americane e le loro squadre di supporto multidisciplinari e siamo a conoscenza del fatto che i giocatori ricevono regolarmente prodotti per la nutrizione endovenosa“,no gli autori ...

