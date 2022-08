Atletica | Tobia Bocchi | “Quarto posto che lascia l’amaro in bocca | abbiamo dimostrato che l’Italia c’è”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Si è chiusa alla finale dinel Salto triplo ai Campionati Europei di Monaco di Baviera 2022. Un risultato di alto livello che impreziosisce ulteriormente una finale in cui gli italiani erano tre e che ha visto Andrea Dallavalle vincere la medaglia d’argento. 16.79 la sua misura, ottenuta con un eccezionale quinto salto, finito a soli 15 centimetri dal podio. Queste le sue parole a fine gara ai microfoni della Rai: “Ho combattuto tanto e si vedeva che qualcosina in più poteva esserci. Ho fatto un nullo millimetrico che poteva portarmi qualcosa in più di una medaglia di legno”. “Io ci ho creduto fino alla fine – ha continuato il nativo di Parma – ho avuto qualche problema nell’uscita dal terzo balzo. Mi capitava spesso di perdere il busto e finire accartocciato in fase di ...