Atletica | Sveva Gerevini 18ma nell’Eptathlon Thiam in fuga agli Europei

(Di mercoledì 17 agosto 2022)chiude al 18mo posto la prima giornata dell’Eptathlon2022 dileggera. L’azzurra è terzultima con 3.507 punti all’attivo. Nella serata di Monaco ha gettato il peso a 12.15 metri (671 metri) e poi ha corso i 200 metri in 24.30 (952 punti). La prima giornata in terra tedesca è stata abbastanza complessa per la nostra portacolori, che si allontana dalla possibilità di ritoccare il proprio personale (6.011 punti quest’anno a Grosseto) ed è complesso l’attacco al record italiano (6.185 punti di Gertrud Bacher datato 1999). Va evidenziato che l’azzurra sta pagando un infortunio rimediato a inizio giugno e che le ha complicato la marcia di avvicinamento verso questo appuntamento. La belga Nafissatouha già preso il largo verso la conquista del ...

OA Sport

Nafissatou Thiam svetta in testa alla graduatoria con 2.285 punti e vanta un ampio vantaggio nei confronti della connazionale Noor Vidts (2.097) e della polacca Adrianna Sulek (2.080), mentre ...Gerevini Atletica, Sveva Gerevini 20ma dopo due prove. Thiam domina l'Eptathlon degli Europei, 1.98 nell'alto! Una serata con cinque azzurri per tre finali agli Europei di Monaco: Sara Fantini nel martello, Andrea Dallavalle, Emmanuel Ihemeje e Tobia Bocchi nel triplo, Roberta Bruni nell'asta. Semifinali per H ...Diretta Europei atletica 2022 streaming video Rai: orario, programma, italiani in gara e finali di mercoledì 17 agosto, terza giornata a Monaco di Baviera.