Atletica, Sara Fantini lancia di bronzo agli Europei: era la favorita per il titolo, vince Ghelber con 72.22 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sara Fantini era la grande favorita della vigilia nel lancio del martello agli Europei 2022 di Atletica leggera. Dopo il quarto posto ai recenti Mondiali, l’azzurra si presentava a Monaco con tutte le carte in regola per conquistare la medaglia d’oro, forte anche del record italiano siglato a metà giugno a Madrid (75.77 metri), e non avrebbe nemmeno dovuto strafare per salire sul gradino più alto del podio, ma purtroppo l’emiliana non aveva nella braccia la rasoiata necessario per imporsi. La 24enne ha spedito l’attrezzo a 71.58 metri proprio in occasione dell’ultimo tentativo, dopo il 71.51 in apertura, e ha così messo le mani sulla medaglia di bronzo. Si tratta comunque di un risultato di spessore per la nostra portacolori, ormai una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022)era la grandedella vigilia nel lancio del martello2022 dileggera. Dopo il quarto posto ai recenti Mondiali, l’azzurra si presentava a Monaco con tutte le carte in regola per conquistare la meda d’oro, forte anche del record italiano siglato a metà giugno a Madrid (75.77 metri), e non avrebbe nemmeno dovuto strafare per salire sul gradino più alto del podio, ma purtroppo l’emiliana non aveva nella braccia la rasoiata necessario per imporsi. La 24enne ha spedito l’attrezzo a 71.58 metri proprio in occasione dell’ultimo tentativo, dopo il 71.51 in apertura, e ha così messo le mani sulla meda di. Si tratta comunque di un risultato di spessore per la nostra portacolori, ormai una ...

Eurosport_IT : MEDAGLIA DI BRONZO PER SARA FANTINI ?????? L'azzurra chiude in terza in posizione a soli 5cm dall'argento… - MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: MEDAGLIA DI BRONZO PER SARA FANTINI ?????? L'azzurra chiude in terza in posizione a soli 5cm dall'argento #ItaliaTeam | #M… - Ex_URita : RT @Eurosport_IT: MEDAGLIA DI BRONZO PER SARA FANTINI ?????? L'azzurra chiude in terza in posizione a soli 5cm dall'argento #ItaliaTeam | #M… - grafuio : RT @Eurosport_IT: MEDAGLIA DI BRONZO PER SARA FANTINI ?????? L'azzurra chiude in terza in posizione a soli 5cm dall'argento #ItaliaTeam | #M… - MarcoR222 : RT @Eurosport_IT: MEDAGLIA DI BRONZO PER SARA FANTINI ?????? L'azzurra chiude in terza in posizione a soli 5cm dall'argento #ItaliaTeam | #M… -