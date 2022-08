Atletica, Sara Fantini bronzo agli Europei: “Potevo fare il meglio, non è la medaglia che volevo” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Sara Fantini ha conquistato la medaglia di bronzo nel lancio del martello agli Europei 2022 di Atletica leggera. L’azzurra era la grande favorita della vigilia e andava a caccia del titolo, sarebbe bastato spedire l’attrezzo a 72.72 metri per conquistare l’oro. L’emiliana, quarta agli ultimi Mondiali e con un personale di 75.77, si è fermata a 71.58 e si è dovuta accontentare del terzo posto alle spalle della rumena Bianca Florentina Ghelber e della polacca Ewa Rozanska. Sara Fantini ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Oggi non ho dato il meglio, non mi sono espressa al meglio, può succedere. Non doveva succedere qui, analizzerò a freddo per capire cosa è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022)ha conquistato la meda dinel lancio del martello2022 dileggera. L’azzurra era la grande favorita della vigilia e andava a caccia del titolo, sarebbe bastato spedire l’attrezzo a 72.72 metri per conquistare l’oro. L’emiliana, quartaultimi Mondiali e con un personale di 75.77, si è fermata a 71.58 e si è dovuta accontentare del terzo posto alle spalle della rumena Bianca Florentina Ghelber e della polacca Ewa Rozanska.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Oggi non ho dato il, non mi sono espressa al, può succedere. Non doveva succedere qui, analizzerò a freddo per capire cosa è ...

