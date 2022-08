Atletica, Roberta Bruni si ferma a 4.55 agli Europei. Podio lontanissimo, vince Murto a sorpresa (Di mercoledì 17 agosto 2022) Roberta Bruni avrebbe dovuto migliorare nettamente il proprio record italiano di 4.71, siglato un paio di mesi fa, per arpionare una medaglia nel salto con l’asta agli Europei 2022 di Atletica leggera. La romana, reduce dalla brutta eliminazione rimediata ai recenti Mondiali, ha concluso la gara in settima posizione: ha mostrato una bella grinta superando 4.55 al terzo tentativo, ma poi 4.65 metri si sono rivelati un muro invalicabile. La prima azzurra a raggiungere l’atto conclusivo in questa specialità sia ai Mondiali che agli Europei non è riuscita a esprimersi ai suoi migliori livelli, accodandosi alla danese Caroline Holm, alla svizzera Angelica Moser (4.55 alla prima per entrambe) e alla francese Marie-Julie Bonnin (4.55 alla seconda). Per salire ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022)avrebbe dovuto migliorare nettamente il proprio record italiano di 4.71, siglato un paio di mesi fa, per arpionare una meda nel salto con l’asta2022 dileggera. La romana, reduce dalla brutta eliminazione rimediata ai recenti Mondiali, ha concluso la gara in settima posizione: ha mostrato una bella grinta superando 4.55 al terzo tentativo, ma poi 4.65 metri si sono rivelati un muro invalicabile. La prima azzurra a raggiungere l’atto conclusivo in questa specialità sia ai Mondiali chenon è riuscita a esprimersi ai suoi migliori livelli, accodandosi alla danese Caroline Holm, alla svizzera Angelica Moser (4.55 alla prima per entrambe) e alla francese Marie-Julie Bonnin (4.55 alla seconda). Per salire ...

infoitsport : Atletica, Europei 2022: Sara Fantini insegue l'oro, Ihemeje e Dallavalle da medaglia, Roberta Bruni ci prova - Nuotomania : DA OASPORT - #Atletica #Ciclismo #Nuoto #Strada #Tuffi Europei 2022, borsino 17 agosto: le speranze di medaglia del… - infoitsport : LIVE Atletica, Diamond League Monaco in DIRETTA: Roberta Bruni quarta nell'asta, Mattia Furlani chiude settimo nel… - ninda1952 : RT @RaiNews: Quarto posto nella gara del salto con l’asta per Roberta Bruni. Settima Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, mentre Gaia Sabbat… - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Tutti gli aggiornamenti azzurri della Diamond League di questa sera: ??Mattia Furlani 7° nel salto in lungo ??10ª Gaia Sabb… -