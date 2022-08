Atletica | Marcell Jacobs “troppo forte” nella “gara perfetta” La stampa estera omaggia l’azzurro | anche se gli inglesi…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 agosto 2022)è tornato sotto la luce dei riflettori grazie ai suoi successi, avendo conquistato la medaglia d’oro sui 100 metri agli Europei. Ovviamente l’accaduto ha generato grande interesse in Italia, ma come è stato vissuto all’estero? Andiamo a scoprire come l’esito della finale dellaregina di qualsiasi manifestazione dileggera è stato coperto dai mezzi di comunicazione del resto d’Europa. In Gran Bretagna la notizia è passata in secondo piano, nonostante l’argento di Zharnel Hughes e il bronzo di Jeremiah Azu. L’attenzione è infatti stata catalizzata dallafemminile, dove le britanniche avevano grandi ambizioni, accarezzando addirittura l’idea di fare doppietta. Invece Darryl Neita si è dovuta accontentare del bronzo pur avendo raggiunto la finale con il miglior tempo, ...