Atletica, Marcell Jacobs celebrato dalla stampa estera. Gli inglesi si inchinano: "Troppo forte"

Marcell Jacobs è tornato sotto la luce dei riflettori grazie ai suoi successi, avendo conquistato la medaglia d'oro sui 100 metri agli Europei. Ovviamente l'accaduto ha generato grande interesse in Italia, ma come è stato vissuto all'estero? Andiamo a scoprire come l'esito della finale della gara regina di qualsiasi manifestazione di Atletica leggera è stato coperto dai mezzi di comunicazione del resto d'Europa. In Gran Bretagna la notizia è passata in secondo piano, nonostante l'argento di Zharnel Hughes e il bronzo di Jeremiah Azu. L'attenzione è infatti stata catalizzata dalla gara femminile, dove le britanniche avevano grandi ambizioni, accarezzando addirittura l'idea di fare doppietta. Invece Darryl Neita si è dovuta accontentare del bronzo pur avendo raggiunto la finale con il miglior tempo, mentre Dina ...

