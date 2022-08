Atletica: Europei, Sartori raggiunge Folorunso in semifinale nei 400 ostacoli (Di mercoledì 17 agosto 2022) Monaco, 17 ago. - (Adnkronos) - Sartori sì, Olivieri no: è questo il verdetto nel primo round dei 400 ostacoli per le azzurre ai campionati Europei di Atletica leggera a Monaco di Baviera. Supera il turno Rebecca Sartori, terza in 56.44 nella prima batteria, anche se con qualche incertezza di troppo nella seconda parte di gara. La veneta nel tratto conclusivo è costretta a tentare la rimonta ai danni della finlandese Kristiina Halonen (56.70), che va a buon fine, dietro alla svizzera Annina Fahr (56.16) e alla francese Camille Seri (56.18). Domani mattina le semifinali, in cui ci sarà anche la primatista italiana Ayomide Folorunso (che è nelle top 12 già qualificate). “Ho cominciato ad avvertire un po' di fatica già dal quarto ostacolo - commenta Sartori - e spero di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 agosto 2022) Monaco, 17 ago. - (Adnkronos) -sì, Olivieri no: è questo il verdetto nel primo round dei 400per le azzurre ai campionatidileggera a Monaco di Baviera. Supera il turno Rebecca, terza in 56.44 nella prima batteria, anche se con qualche incertezza di troppo nella seconda parte di gara. La veneta nel tratto conclusivo è costretta a tentare la rimonta ai danni della finlandese Kristiina Halonen (56.70), che va a buon fine, dietro alla svizzera Annina Fahr (56.16) e alla francese Camille Seri (56.18). Domani mattina le semifinali, in cui ci sarà anche la primatista italiana Ayomide(che è nelle top 12 già qualificate). “Ho cominciato ad avvertire un po' di fatica già dal quarto ostacolo - commenta- e spero di ...

