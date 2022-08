Atletica, Europei Monaco 2022: tutti i risultati di mercoledì 17 agosto (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tutto pronto per la terza giornata degli Europei di Atletica leggera 2022, in programma a Monaco: ecco i risultati di oggi, mercoledì 17 agosto. In chiave Italia, fari puntati sulla finale del salto triplo con ben tre azzurri impegnati, ma attenzione anche a Sara Fantini nella finale del lancio del martello e non solo. Di seguito, i risultati di oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO risultati mercoledì 17 agosto 09.35 Lancio del martello uomini – Qualificazioni Fajdek (Pol) 79.76 Q Nowicki (Pol) 78.78 Q Kokhan (Ukr) 77.85 Q 10.30 Eptathlon, 100 ostacoli (donne) Kalin (Sui) ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tutto pronto per la terza giornata deglidileggera, in programma a: ecco idi oggi,17. In chiave Italia, fari puntati sulla finale del salto triplo con ben tre azzurri impegnati, ma attenzione anche a Sara Fantini nella finale del lancio del martello e non solo. Di seguito, idi oggi con tutte le medaglie e i piazzamenti degli italiani. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO1709.35 Lancio del martello uomini – Qualificazioni Fajdek (Pol) 79.76 Q Nowicki (Pol) 78.78 Q Kokhan (Ukr) 77.85 Q 10.30 Eptathlon, 100 ostacoli (donne) Kalin (Sui) ...

