Atletica, Europei 2022: Sara Fantini insegue l'oro, Ihemeje e Dallavalle da medaglia, Roberta Bruni ci prova (Di mercoledì 17 agosto 2022) L'Italia vuole continuare a regalare magie agli Europei 2022 di Atletica, dopo aver sognato con Marcell Jacobs ieri sera. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha trionfato nella sua specialità, conquistando la prima medaglia d'oro per la spedizione tricolore in questa rassegna continentale. In precedenza si erano festeggiati i bronzi di Yeman Crippa sui 5000 metri e di Matteo Giupponi nella 35 km di marcia. Oggi il Bel Paese si gioca alcune carte di assoluto spessore, con l'obiettivo di rimpinguare il proprio bottino alla vigilia del giro di boa. Riflettori puntati su Sara Fantini, che si presenta con il miglior accredito stagionale nel lancio del martello. L'emiliana, quarta ai recenti Mondiali, sogna la grande bordata che varrebbe la medaglia d'oro. La primatista ...

