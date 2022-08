Atletica | Europei 2022 | Ottavia Cestonaro accede alla finale nel triplo | eliminata Dariya Derkach con grandi rimpianti

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Bilancio agrodolce in casa Italia al termine delle qualificazioni del saltofemminile nell’ambito della sessione mattutina della terza giornata di gara dei Campionatidileggeraa Monaco di Baviera, in Germania. Una sola delle due azzurre iscritte ha centrato l’obiettivo della vigilia,ndo cosìche mette in palio le medaglie continentali. Stiamo parlando di, che ha strappato il pass per l’ultimo atto proprio al terzo e ultimo tentativo con un balzo da 13.86 metri (vicinissimo al nullo) valevole come nona miglior misura delle qualificazioni.ssima delusione invece per, solo 14ma con 13.65 ed esclusa ...

SkySport : ULTIM'ORA #ATLETICA #EUROPEI DI #MONACO: ORO PER #JACOBS NEI 100 METRI: L'AZZURRO HA CHIUSO IN 9.95 #Monaco2022 #SkySport - CB_Ignoranza : 1 agosto 2021: ?? Olimpiadi. 16 agosto 2022: ?? Europei. Jacobs porta a casa anche gli Europei di Atletica, un anno… - Eurosport_IT : MATTEOOOOOOOOOOOO! ???? Giupponi regala all'Italia la prima medaglia nell'atletica agli Europei di Monaco di Baviera… - Dorian221190 : RT @Eurosport_IT: ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??x5,??x3… - annuccia72 : Gli europei di atletica. -

Missione compiuta per Mario Lambrughi nelle batterie dei 400 hs agli2022 di. A Monaco (Germania) il nativo di Monza strappa senza problemi la qualificazione per le semifinali di domani e raggiunge il già qualificato Jose Bencosme. Fuori invece Giacomo ...Saranno due le italiane impegnate nelle semifinali dei 400 ostacoli ai Campionatidileggera 2022, in corso di svolgimento a Monaco di Baviera (in Germania) fino a domenica 21 agosto. Oltre ad Ayomide Folorunso, già qualificata per aver siglato uno dei 12 migliori ...Questo pomeriggio, all’Olympiastadion di Monaco di Baviera, è andata in scena la prima sessione pomeridiana degli Europei di atletica 2022. Davide Re ha invece vinto la sua serie, concludendo in 45.26 ...A un anno dal trionfo di Pechino, Jacobs continua a stupire e a mettere medaglie d'oro al collo, come nella finale dei 100 metri di ieri.