Atletica, Europei 2022: Italia a medaglia con Dallavalle e Fantini. Martinez vince di un millesimo, sorpresa Murto (Di mercoledì 17 agosto 2022) A Monaco (Germania) proseguono gli Europei 2022 di Atletica leggera. La terza serata di gare ha regalato due medaglie per l’Italia: l’argento di Andrea Dallavalle nel salto triplo e il bronzo di Sara Fantini nel lancio del martello. Sono stati assegnati cinque titoli. SALTO TRIPLO (MASCHILE) – L’Italia festeggia la bella medaglia d’argento di Andrea Dallavalle, che con 17.04 si mette alle spalle dell’imbattibile portoghese Pedro Pichardo, Campione Olimpico e del Mondo che ha trionfato con 17.50. Quarta piazza per Tobia Bocchi alle spalle del francese Jean-Marc Pontvianne. Delude Emanuel Ihemeje, soltanto nono. Clicca qui per la cronaca completa. LANCIO DEL MARTELLO (FEMMINILE) – Sara Fantini era la favorita della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) A Monaco (Germania) proseguono glidileggera. La terza serata di gare ha regalato due medaglie per l’: l’argento di Andreanel salto triplo e il bronzo di Saranel lancio del martello. Sono stati assegnati cinque titoli. SALTO TRIPLO (MASCHILE) – L’festeggia la bellad’argento di Andrea, che con 17.04 si mette alle spalle dell’imbattibile portoghese Pedro Pichardo, Campione Olimpico e del Mondo che ha trionfato con 17.50. Quarta piazza per Tobia Bocchi alle spalle del francese Jean-Marc Pontvianne. Delude Emanuel Ihemeje, soltanto nono. Clicca qui per la cronaca completa. LANCIO DEL MARTELLO (FEMMINILE) – Saraera la favorita della ...

