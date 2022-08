Atletica, Andrea Dallavalle: “Questo argento è la ciliegina sulla torta per questa stagione! Ho svoltato al secondo salto” (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’Italia può dire la sua anche nel salto triplo, e stasera è arrivata una chiarissima dimostrazione: Andrea Dallavalle ha conquistato uno splendido argento agli Europei di Atletica 2022 di Monaco di Baviera raggiungendo 17.04 al penultimo salto, quanto basta per piazzarsi alle spalle soltanto del quasi irraggiungibile portoghese Pedro Pichardo (17.50 il suo punteggio). L’inizio non era stato dei migliori, inducendo l’azzurro ad andare un po’ in confusione come affermato dallo stesso atleta. Poi però la gara ha letteralmente svoltato a partire dal secondo salto, e da lì con la determinazione che lo contraddistingue Dallavalle ha accumulato prestazioni sempre migliori fino ad arrivare al 17.04 che lo porta sul ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) L’Italia può dire la sua anche neltriplo, e stasera è arrivata una chiarissima dimostrazione:ha conquistato uno splendidoagli Europei di2022 di Monaco di Baviera raggiungendo 17.04 al penultimo, quanto basta per piazzarsi alle spalle soltanto del quasi irraggiungibile portoghese Pedro Pichardo (17.50 il suo punteggio). L’inizio non era stato dei migliori, inducendo l’azzurro ad andare un po’ in confusione come affermato dallo stesso atleta. Poi però la gara ha letteralmentea partire dal, e da lì con la determinazione che lo contraddistingueha accumulato prestazioni sempre migliori fino ad arrivare al 17.04 che lo porta sul ...

