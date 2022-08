Atalanta, Soppy atteso per visite e firma. Demiral verso il rientro (Di mercoledì 17 agosto 2022) Calcio Serie A. L’esterno destro francese in arrivo a Bergamo per le ultime formalità e l’ufficializzazione dell’acquisto. Il difensore turco sembra il più vicino al recupero dei tre giocatori attualmente in infermeria (gli altri sono Zappacosta ed Ederson) ma è difficile dire se potrà esserci già contro il Milan domenica sera al Gewiss Stadium. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Calcio Serie A. L’esterno destro francese in arrivo a Bergamo per le ultime formalità e l’ufficializzazione dell’acquisto. Il difensore turco sembra il più vicino al recupero dei tre giocatori attualmente in infermeria (gli altri sono Zappacosta ed Ederson) ma è difficile dire se potrà esserci già contro il Milan domenica sera al Gewiss Stadium.

DiMarzio : #Soppy all'@Atalanta_BC dall'@Udinese_1896 ?? domani l'esterno sarà a #Bergamo per visite e firma #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Calciomercato, @Atalanta_BC | #Soppy atteso domani per le visite mediche. Le cifre dell’operazione con l’… - DiMarzio : #Soppy a sorpresa verso l'@Atalanta_BC dall'@Udinese_1896 ?#calciomercato @SkySport - NumeroDiez_10 : L'#Udinese studia un colpo di livello internazionale. ?? Come riportato da @DiMarzio, per sostituire #Soppy, in pro… - Cucciolina96251 : RT @DiMarzio: #Soppy all'@Atalanta_BC dall'@Udinese_1896 ?? domani l'esterno sarà a #Bergamo per visite e firma #calciomercato @SkySport -