Atalanta Milan: per vincere a Bergamo Pioli usi la saggezza (come nel 1991) (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il big match della seconda giornata di Serie A sarà Atalanta Milan: Pioli avrà bisogno di saggezza come successe nel lontano 1991 Atalanta Milan di domenica sera è un grande contenitore di promesse. Che il Milan di Pioli oggi sia una squadra effervescente per individualità e spirito collettivo e che l’Atalanta di Gasperini per un po’ di anni ne sia stata il sinonimo è un dato assodato. Eppure, per vincere a Bergamo – definita «arcigna» dal grande Gianni Brera che amava i derby lombardi – ci vuole anche un po’ di quella «cauta saggezza» invocata dal giornalista sulle colonne de La Repubblica nell’ottobre del 1991. Intuendo che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il big match della seconda giornata di Serie A saràavrà bisogno disuccesse nel lontanodi domenica sera è un grande contenitore di promesse. Che ildioggi sia una squadra effervescente per individualità e spirito collettivo e che l’di Gasperini per un po’ di anni ne sia stata il sinonimo è un dato assodato. Eppure, per– definita «arcigna» dal grande Gianni Brera che amava i derby lombardi – ci vuole anche un po’ di quella «cauta» invocata dal giornalista sulle colonne de La Repubblica nell’ottobre del. Intuendo che ...

