Asili nido e scuole infanzia, dal Pnrr 26 milioni per il Sannio: ecco i 24 Comuni premiati (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiOltre 26milioni di euro. E’ la cifra destinata al Sannio dal Pnrr (risorse europee Next Generation EU) per Asili nido e scuole dell’infanzia. Ventiquattro i Comuni del Beneventano ammessi in graduatoria. Complessivamente, spiega il Ministero dell’Istruzione ai 3 miliardi di risorse Pnrr si aggiungono ulteriori oltre 108 milioni integrati dal Miur, per un totale di 3.108.496.490,50 euro che andranno a finanziare in tutta Italia 2.190 interventi: 333 per scuole dell’infanzia e 1.857 per Asili nido e poli dell’infanzia per l’intera fascia di età 0-6 anni. Tornando al Sannio, di seguito l’elenco ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 4 minutiOltre 26di euro. E’ la cifra destinata aldal(risorse europee Next Generation EU) perdell’. Ventiquattro idel Beneventano ammessi in graduatoria. Complessivamente, spiega il Ministero dell’Istruzione ai 3 miliardi di risorsesi aggiungono ulteriori oltre 108integrati dal Miur, per un totale di 3.108.496.490,50 euro che andranno a finanziare in tutta Italia 2.190 interventi: 333 perdell’e 1.857 pere poli dell’per l’intera fascia di età 0-6 anni. Tornando al, di seguito l’elenco ...

