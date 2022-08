ASCOLTITV 16 AGOSTO 2022 | AMORE | MATRIMONI E ALTRI DISASTRI | LA GRANDE BELLEZZA | “LE PROVE” DEL PALIO DI SIENA | L’ULTIMO SALUTO A PIERO ANGELA

(Di mercoledì 17 agosto 2022) ASCOLTI TV 16· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina Estate – xUnomattina Estate – v. nettoTg1 Speciale – xLinea Verde Estate – xTg1 – xDon Matteo – xSei Sorelle – xTg1 + Tg1 Ec. – xEstate in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – x– x x x xDreams Road + Sottovoce + RaiNews – x Prima Pagina – xTg5 – xMorning News – xMorning News – xForum (R) – xTg5 – xBeautiful – xBeautiful – v. nettoTerra Amara – xUn Altro Domani – xInga Lindstrom – x1T + 2T – xAvanti un Altro! (R) – xAvanti un Altro! (R) – xTg5 – xPaperissima Sprint – xViaggio nella– x x x ...

... ma non in share (23.3%) ##canale5 Miky (@MikyS03) June 28, 2022 Dati auditel Isola, ... si è passati alle 2.420 famiglie del 1º gennaio 1989 fino alle 5.070 del 1º1997, con l'...... 369.000 spettatori (share 2,13%) L'ISOLA AL 20,7% I NOSTRI DIRITTI!!!! #isola #pic. si è passati alle 2.420 famiglie del 1º gennaio 1989 fino alle 5.070 del 1º1997, con l'...Ascolti tv 16 agosto 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Ascolti Tv martedì 16 agosto 2022. Torna come di consueto anche oggi, giorno di Ferragosto, l’appuntamento per conoscere quali sono stati i programmi più visti del palinsesto televisivo della prima se ...